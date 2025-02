Anziana cade in casa, soccorsa e salvata dai vigili del fuoco

Cade in casa e non riesce più a rialzarsi. Una disavventura che poteva avere gravi conseguenze per un’anziana residente in via Comitato di Liberazione. Fortunatamente, la macchina dei soccorsi è stata rapida ed efficace e, dopo la chiamata di aiuto, vigili del fuoco, carabinieri e 118 sono arrivati rapidamente sul posto. Le condizioni logistiche non permettevano di portarla fuori in barella, quindi una squadra speciale di pompieri ha provveduto a salire fino alla finestra della donna e a calarla in strada, per poi affidarla al 118.