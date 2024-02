Anziana ferita in via Bartoli. La svolta da una telecamera, la ciclista è caduta da sola

La svolta è arrivata dalle immagini di una telecamera. Per l’incidente che l’altro ieri ha visto coinvolta un’anziana ciclista, le indagini della polizia locale si erano sin da subito indirizzare verso una caduta accidentale. Ma, in assenza di testimoni e non potendo parlare con la malcapitata rimasta gravemente ferita, il dubbio era più che legittimo. Sono però bastate poche per risolvere il rebus ed escludere il coinvolgimento di terzi nell’accaduto. Nessun altro mezzo ha urtato o indotto a cadere la ciclista. La donna, novant’anni, avrebbe perso l’equilibrio da sola, forse a causa di alcune bottiglie d’acqua che stava trasportando nel cestino. Ora è ricoverata all’ospedale di Cona. Le sue condizioni sono ancora gravi, ma stazionarie.

L’incidente si è verificato intorno alle 11 di lunedì. L’allarme è partito da via Daniello Bartoli. A terra sull’asfalto c’era un’anziana. Ha sbattuto la testa e la bicicletta sulla quale pedalava fino a pochi istanti prima le è caduta addosso. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. Il personale medico si è reso subito conto della gravità della situazione. Dopo essere stata stabilizzata sul posto, la pensionata è stata caricata in ambulanza e trasportata al Sant’Anna, dove si trova tuttora. Sulle prime non è stato nemmeno possibile identificarla compiutamente. Si è risaliti al suo nome e cognome solo più tardi, grazie all’intervento di una parente. Terminati i soccorsi, gli uomini del comando di via Tassoni si sono messi al lavoro per ricostruire la dinamica. La priorità, come accennato, era verificare che la donna non fosse stata urtata e fatta cadere da un pirata della strada. Ipotesi smentita poco dopo, al termine di alcune verifiche.

f. m.