Anziana in difficoltà, salvata dalla segnalazione di un cittadino

Nei giorni scorsi è giunta ai carabinieri la segnalazione di un cittadino che ha udito delle grida di aiuto provenire dall’appartamento sopra al suo studio professionale, situato nel centro storico della città del Guercino.

Una pattuglia della stazione di Cento è stata immediatamente inviata sul posto per comprendere la situazione e rispondere alla richiesta di soccorso. I militari, individuato l’appartamento e udite delle ormai flebili richieste di aiuto, hanno compreso che non si potevano perdere ulteriori secondi preziosi, perciò hanno richiesto il tempestivo intervento di una squadra di Vigili del Fuoco, per accedere all’interno. Una volta aperto un varco da una finestra che affaccia sul cortile interno dello stabile, i carabinieri di Cento si sono trovati davanti alla scena di un’anziana donna, a terra e in stato confusionale, che a seguito di una caduta accidentale non è stata più in grado di rialzarsi da sola. I sanitari, nel frattempo allertati, hanno trasportato la donna al pronto soccorso. Fortunatamente la vicenda si è conclusa con un lieto fine, in quanto l’anziana è stata dimessa e sta bene. I Carabinieri rimarcano come la segnalazione di un cittadino sia stata preziosissima per il tempestivo intervento in soccorso dell’anziana, pertanto esortano la cittadinanza a comunicare al 112 qualunque anomalia, richiesta di aiuto o problematica di cui vengano a conoscenza.

Sempre nei giorni scorsi, stavolta a Bondeno, i militari hanno denunciato un 67enne trovato con un coltello a serramanico nascosto nell’abitacolo della propria autovettura. I carabinieri prima gli hanno intimato l’alt, poi vedendolo agitato, hanno disposto una perquisizione personale e del veicolo, con la scoperta di un coltello a serramanico della lunghezza di 20 centimetri, che ha fatto scattare la denuncia.