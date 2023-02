Anziana morì, disposta una perizia medico-legale

Sarà disposta una perizia medico-legale, per capire quanto la morte della paziente che era ricoverata in una casa di cura della città sia legata a una diagnosi tardiva dei medici che l’avevano in cura. E’ la decisione presa dal Tribunale di Ferrara che sta processando tre medici imputati di omicidio colpdecedei sanitari Nicola Stucci, Onyegbule Nwoko Udo e Vassiliki Tsakiridu. Prossima udienza fissata dal giudice Sandra Lepore al 21 febbraio prossimo proprio per incaricare il consulente. In una delle precedenti udienze del processo, aveva testimoniato la nuora della donna, la quale ha raccontato di averle fatto visita poche ore prima della morte e di averla trovata con un addome gonfio, dolori e vomito. "Non capisco come sia stato possibile che i medici non si fossero resi conto della gravità della situazione", disse all’epoca. Nella case di riposo dove era stata ricoverata, secondo quanto è stato ricostruito, il medico che la visitò fece una diagnosi di un asub occlusione intestinale, diagnosi confermata da un altro collega della casa di cura. La situazione si aggravò il giorno successivo. Il medico in servizio decise di non disporre il trasferimento all’ospedale di Cona, ma prescrisse alla paziente farmaci antidolorifici e antinausea.