Anziana morta nella Rsa. I figli: "Vogliamo la verità"

BONDENO

Non ci stanno a vedere tutto archiviato. A non sapere, anche con una verità giudiziaria, la causa della morte Mafalda Magri, deceduta a Bondeno il 21 ottobre del 2022, dopo vari mesi di sofferenze seguite a una caduta in casa. L’anziana aveva 96 anni al momento della morte ed era assistita in una residenza per anziani di Bondeno. Dopo un periodo trascorso in ospedale a Cento, per le conseguenze della caduta in casa dove viveva con uno dei figli, e, secondo i familiari, anche a seguito dell’assunzione di un farmaco che le era stato prescritto e che l’avrebbe portata a non mangiare più, si rese necessario il ricovero in ospedale.

Dopo l’esposto presentato ai carabinieri dal figlio, la procura di Ferrara – pm Barbara Cavallo – di recente ha chiesto l’archiviazione del fascicolo aperto contro ignoti, perché "come evidenziato dalla consulenza medico-legale depositata, non sono stati rilevate condotte contrarie ai vigenti protocolli sanitari, né in violazione delle norme di prudenza, diligenza e perizia correlate all’esercizio della professione". Non sono assolutamente d’accordo i parenti dell’anziana, i quali, assistiti dall’avvocato Patrizia Micai, hanno depositato all’ufficio del giudice per le indagini preliminari, l’istanza di opposizione all’archiviazione. Chiedendo al giudice che dovrà valutare gli atti di proseguire gli accertamenti preliminari, anche attraverso l’audizione dei consulenti tecnici di parte sui punti che secondo i familiari meritano di essere approfonditi, per capire se l’anziana ha ricevuto le cure adeguate dal momento della caduta fino a quando non è morta, nella casa di riposo.

Numerosi i passaggi che vengono contestati nell’ opposizione: dalle condizioni in cui l’anziana è stata tenuta negli ultimi tempi, con dettagli anche da parte del figlio di presunte mancate cure, fino all’adeguatezza dei farmaci che le sono stati prescritti. Non solo. Dai familiari viene chiesto anche che nel proseguo delle indagini venga ascoltato il medico curante che l’ha visitata dopo la caduta accidentale in casa e anche mentre era degente nella casa di riposo. Infine, anche che vengano ascoltati a sommarie informazione i figli di Magri, così da ricostruire un quadro quanto più completo delle settimane che hanno preceduto la morte della novantaseienne. Ora spetta al giudice fissare la data dell’udienza in cui sarà discussa la richiesta dei familiari