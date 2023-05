Anziana resta al freddo "Staccato il gas per errore"

"Un’anziana di ben 89 anni ed allettata da tempo, resterà senza gas e senz’acqua per giorni, con tutte le difficoltà che dovrà subire, solo perché un impiegato distratto non ha letto la mia richiesta con attenzione. Eppure tutte le bollette sono sempre state pagate. Un errore che calpesta i diritti e la dignità di una persona". L’avvocato Athos Ferrari, è stato incaricato dal Tribunale di Ferrara come amministratore di sostegno dell’anziana che abita nel Quartiere del Sole a Bondeno. La donna è proprietaria di un’altra casa, in una frazione, a Scortichino, danneggiata, abbandonata, dismessa, dopo il terremoto del 2012. Nella casa del capoluogo dove abita attualmente e dove ha regolare residenza, l’avvocato tra le varie notifiche di pagamento, ha trovato solleciti per acqua e gas della casa di campagna. E a quel punto, con una serie di lettere, attraverso una corrispondenza certificata e documentata, ha chiesto ad Hera di "provvedere con cortese sollecitudine – si legge dagli atti – alla chiusura del contatore a servizio dell’immobile dismesso e inagibile dal terremoto del 2012 di Scortichino".

La famiglia e l’ente erogatore del servizio prendono accordi. Il 28 aprile un incaricato dalla famiglia va nella casa di campagna dove avrebbe dovuto arrivare il tecnico a chiudere il contatore. Ma non si presenta nessuno. Il silenzio. Fino a quando, dopo qualche giorno, arriva la ‘mazzata’. "Apprendo dalla mia assistita – racconta Ferrari – che erano state erroneamente disattivate le utenze di gas e di acqua potabile, intestate alla signora, della casa di Bondeno capoluogo. E non quelle della casa di Scortichino che avevamo ben indicato. Hanno messo i sigilli nella casa dove risiede! Com’è possibile – si chiede l’avvocato - che qualche incompetente abbia potuto fare una cosa del genere? Credo che sia di un’ inaudita gravità". C’è un’anziana allettata, in queste ore, che avrebbe bisogno dell’acqua, nella sua casa, dove ha sempre pagato tutto, dove ha il diritto di poter essere lavata e di vivere dignitosamente, che merita di poter aver un piatto caldo che chi l’accudisce può cuocerle sul fornello di casa. "La mia anziana amministrata – sottolinea Ferrari - resterà senza gas e senz’acqua per giorni solo perché un impiegato distratto non ha letto la mia richiesta con attenzione, dove era riportato il vidicd cliente dell’utenza da disattivare ed ha disposto la chiusura per cessazione di acqua e gas a servizio della residenza dell’anziana". Non è tutto: "Hera, ieri – racconta l’avvocato - dopo 2 telefonate per un’ora e passa, ha dichiarato che la mia amministrata , che paga regolarmente le fatture emesse per acqua e gas - non è più cliente Hera dal 2018. Ma dove vivono questi? Com’è possibile?".

Claudia Fortini