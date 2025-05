Anziana sventa la truffa telefonica: "State attenti a queste trappole"

Un’anziana di 86 anni residente a Bondeno ha dimostrato ieri mattina, intorno alle ore 10, una lucidità e un intuito ammirevoli, sventando un tentativo di truffa telefonica. La donna, ancora scossa dall’accaduto, ha voluto condividere la sua storia per mettere in guardia altri anziani del paese e non solo. "Mi ha telefonato un uomo con un forte accento del sud, presentandosi come il maresciallo dei carabinieri – racconta l’ottantaseienne –. Sapeva il mio nome e cognome, infatti mi ha chiesto subito conferma. Poi mi ha detto che mio figlio aveva avuto un grave incidente".

Proprio in quel momento, nella mente dell’anziana si è accesa una spia. "Ho capito immediatamente che si trattava di una truffa, di quelle in cui chiedono soldi con la scusa di aiutare i familiari coinvolti in incidenti. Ne avevo già sentito parlare". Ma l’astuzia della donna non si è fermata qui. "Ero assolutamente certa che a mio figlio non fosse successo nulla di male perché ci eravamo appena visti per una passeggiata. Inoltre, la sua macchina in questi giorni è dal meccanico, quindi era impossibile che avesse avuto un incidente". Nonostante il lieto fine, l’anziana non nasconde il suo turbamento. "Sebbene sia riuscita a non cadere nel tranello, vivo nel terrore. Si sta davvero male a pensare a queste cose. Come fanno a sapere il mio nome, il mio cognome e che vivo da sola?". Da qui, un accorato appello a tutta la comunità: "Vorrei invitare tutti, ma soprattutto le persone anziane, a prestare la massima attenzione. Non bisogna cascare in queste trappole di delinquenti senza scrupoli che vogliono approfittare della nostra fragilità. Purtroppo, anche nel nostro paese stanno succedendo queste cose, quindi è fondamentale stare in guardia".

Claudia Fortini