Anziana tampona uno scuolabus e se ne va: era senza patente, denunciata

Lagosanto (Ferrara), 23 gennaio 2024 - Con la sua auto ha tamponato uno scuolabus e, anziché fermarsi, si è dileguata. Protagonista della vicenda avvenuta a Lagosanto, un’anziana senza patente di guida che è stata rintracciata e sanzionata dai carabinieri. Ma ecco come sono andati i fatti. Nella mattinata di lunedì scorso, un automobilista ha chiamato i carabinieri di Comacchio per segnalare il tamponamento di uno scuolabus (che in quel momento, fortunatamente, non aveva studenti a bordo) da parte di una persona alla guida di un’utilitaria che, poi, si era allontanata senza fermarsi.

La pattuglia del Nucleo operativo radiomobile inviata sul posto è riuscita in brevissimo tempo ad intercettare e fermare l’auto segnalata. Alla guida dell’auto, i militari hanno trovato una pensionata del luogo. Dagli accertamenti che sono stati immediatamente svolti, è emerso che la donna non aveva più la patente di guida, in quanto le era stata revocata dal 1987. Non solo. Il suo veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa e della revisione da oltre dieci anni. Per giustificare il fatto di non essersi fermata dopo il tamponamento, la pensionata ha detto di non aver dato peso all’urto provocato, il quale non aveva causato feriti.

Dopo aver effettuato gli accertamenti e aver ricostruito l’accaduto, i carabinieri hanno sanzionato la donna per violazioni al Codice della strada: guida senza patente, circolazione con veicolo privo di assicurazione, omessa revisione e fuga dopo un incidente con solo danno alle cose, rischiando così di dover corrispondere migliaia di euro di sanzioni amministrative pecuniarie. La sua automobile, inoltre, è stata sottoposta a fermo amministrativo.

v.f.