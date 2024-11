Anziana truffata, giovane arrestato. Finto carabiniere con soldi e oro, bloccato in stazione con il bottino

Un finto carabiniere, un fantomatico guaio giudiziario in cui sarebbe incappato il figlio della vittima designata e una pensionata ‘alleggerita’ di soldi e gioielli. È il più classico (ed efficace) dei copioni di truffa agli anziani. Ma stavolta, il finale è stato amaro per il malfattore. Il giovane, un ventenne campano, è stato infatti individuato e arrestato dalla polizia poco prima di entrare in stazione, forse per salire su un treno e farsi di nebbia con un bottino da quasi ventimila euro. Ora il ragazzo si trova nelle camere di sicurezza della questura, in attesa di comparire stamattina in tribunale per il processo per direttissima.

Tutto comincia nella mattinata di ieri. Dalla zona di via Comacchio arrivano al 113 diverse segnalazioni di tentativi di truffa con la tecnica del finto carabiniere. Sulla base di quelle chiamate, gli agenti della squadra mobile raggiungono il quartiere e iniziano a guardarsi intorno. Ben presto notano un giovane sospetto che, zaino in spalla, sale su un taxi, direzione stazione. Gli investigatori lo seguono e lo fermano all’esterno dello scalo. Ancora una volta, il fiuto dei poliziotti fa centro. Dallo zaino spuntano gioielli per un valore di 17mila euro e 2.500 euro in banconote da 50 e 100. Non solo. Gli agenti trovano anche due cellulari e, su uno di essi, leggono un messaggio Whatsapp nel quale venivano indicati al giovane un nome, un indirizzo e le indicazioni su come compiere il raggiro. Sulla base di questi elementi, i poliziotti risalgono alla persona che vive in quella casa, una donna di 80 anni. L’anziana non fa altro che confermare quello gli uomini della Mobile avevano già intuito. Poco prima era stata contattata da un finto carabiniere il quale le aveva detto che il figlio era nei guai. Per aiutarlo avrebbe dovuto consegnare soldi e preziosi al ‘collega’ che, di lì a poco, si sarebbe presentato a casa sua. E il colpo era quasi riuscito, non fosse per i poliziotti che hanno individuato e arrestato il truffatore.

Federico Malavasi