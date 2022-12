Anziani al freddo: "Il Comune non c’entra"

Si è visto costretto a formulare alcune precisazioni tramite il proprio profilo social istituzionale, il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, riguardo la vicenda della coppia di anziani che viveva nella propria auto a seguito di uno sfratto, e che è stata aiutata dai carabinieri e ospitata da un albergatore di Ro Ferrarese alla vigilia di Natale. Le sue ragioni sono legate alla serie di insulti, rivolti all’amministrazione comunale copparese, a seguito di un fraintendimento scaturito dal fatto che i militari intervenuti facciano parte della Compagnia dei carabinieri di Copparo, che ha competenza su una vasta area che ricomprende diversi comuni e non solo Copparo. Per questo, il primo cittadino ha deciso di fare chiarezza, affinché possa cessare il clima d’odio verso l’istituzione: "In merito alla coppia che viveva in auto ed è stata aiutata dai Carabinieri della Compagnia di Copparo, che ringraziamo sempre per professionalità e umanità, sono costretto a fare due specifiche – scrive il sindaco Pagnoni -. La prima è che si tratta di due cittadini del Comune di Riva del Po, di cui è la competenza (il primo cittadino Andrea Zamboni ha già attivato quanto di competenza, ndr.). La seconda è che la storia non è stata completamente raccontata: Assp (Azienda speciale servizi alla persona) aveva già preso in carico i due anziani". Dopo queste specifiche, il sindaco Pagnoni riferisce che "la conclusione di tutta questa vicenda è che il Comune di Copparo e io in qualità di sindaco siamo stati letteralmente subissati da accuse e insulti assolutamente infondati".