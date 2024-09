Anziani e caregiver uniti. Ecco un festival per loro

Prenderà il via da Copparo, la prima edizione del Cidas Silver Festival, dedicato al mondo delle persone anziane, dei caregiver e dei servizi a loro rivolti. L’evento, ideato dalla Cooperativa Sociale Cidas, si terrà dal 19 al 21 settembre a Ferrara e Copparo, e il primo appuntamento si terrà il 19 settembre alla Casa della Comunità di Copparo con un convegno e una mostra dal titolo "Memorie di Argilla", in collaborazione con Assp Terre e Fiumi e Ausl di Ferrara, dedicati alla preziosa figura dei caregiver, persone che si prendono cura di altre persone. La mostra, visibile già dal mattino, è stata creata con le opere in ceramica realizzate da persone con disturbi neuro cognitivi insieme ai loro caregiver, nell’ambito del laboratorio tenutosi all’interno del Caffè della Memoria, pensato per stimolare il consolidamento della memoria e allo stesso tempo favorire il benessere psico-fisico dei pazienti. Un percorso che ha inoltre lo scopo di dare sostegno ai familiari delle persone colpite da deterioramento cognitivo, facendoli sentire meno soli nel loro ruolo di caregiver. L’esposizione sarà il volano per dare il via, nel pomeriggio, al convegno che rappresenta un importante momento di restituzione del progetto. A illustrarlo, interverranno Patrizia Veronesi e Ilaria Pedriali per l’Azienda Usl di Ferrara e Milena Maltoni con Alessia Cobianchi per la Cooperativa Cidas. Tra gli ospiti anche il geriatra Franco Romagnoni, direttore Cure Primarie, direttore UOC Anziani-Disabili e responsabile Progetto Demenze di Ausl Ferrara, Rachele Nanni, direttrice UOC Psicologia Clinica e di Comunità, Ausl Ferrara, la ceramista Claudia Marino (laboratorio MetaKeramos) e i partecipanti al Cafè della Memoria di Copparo. A portare i saluti istituzionali saranno: la responsabile della Casa della Salute "Terre e Fiumi" Francesca Bonsi, la direttrice generale di Assp Terre e Fiumi Norma Bellini e il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni. L’accesso alla Casa della Salute e la partecipazione al convegno sono gratuiti e non è necessaria l’iscrizione.

Valerio Franzoni