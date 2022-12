Anziani e tumori, premiato il progetto Unife

Con uno studio che spiega perché il carcinoma delle cellule di Merkel, un tipo di tumore cutaneo raro, insorga prevalentemente nelle persone anziane, Chiara Mazziotta dell’Università di Ferrara si è aggiudicata quest’anno il ’Best Publication Awards 2022’ per la virologia. Il premio è assegnato dall’associazione Giovanna Tosi per la Lotta contro i Tumori, associazione di Varese che pone grande attenzione ai tumori causati da agenti patogeni come i virus e alle difese immunologiche che l’individuo può mettere in atto contro di essi. Proprio in questo ambito si colloca lo studio premiato, che è stato finanziato dall’associazione italiana per la Ricerca sul Cancro (Airc) e indaga la risposta del sistema immunitario all’infezione del virus polioma delle cellule di Merkel (MCPyV) in un gruppo di persone con più di 60 anni. A supervisionare la ricerca John Charles Rotondo, che come Mazziotta fa parte del gruppo diretto dai docenti Fernanda Martini e Mauro Tognon del Dipartimento di Scienze Mediche di Unife. "MCPyV è un virus ubiquitario negli umani, cioè circola estesamente nella popolazione, e negli individui sani non causa patologie. Dopo l’infezione primaria, che avviene durante i primi anni di vita, nella maggior parte dei casi si stabilisce un’infezione permanente che è clinicamente asintomatica. In persone immunocompromesse, però, una risposta immunitaria non adeguata verso il virus può portare all’insorgenza del carcinoma delle cellule di Merkel" spiega Mazziotta. "Dal momento che gli anziani sono inclini con l’età a sviluppare immunosenescenza, cioè il declino progressivo delle difese immunitarie, essi rappresentano un gruppo maggiormente a rischio di sviluppare carcinoma delle cellule di Merkel. Per tale motivo nel nostro studio abbiamo preso in esame la risposta immunitaria contro MCPyV in una coorte di individui sani con età compresa tra i 65 e i 100 anni" continua Mazziotta.

Il lavoro premiato mostra che la risposta immunitaria contro il virus MCPyV diminuisce con l’avanzare dell’età negli anziani. "Questo dato suggerisce che persone dotate di meno anticorpi contro il virus MCPyV sono più a rischio di sviluppare il carcinoma delle cellule di Merkel, e spiega perché il tumore cutaneo MCC, sebbene raro, insorga prevalentemente negli individui anziani", conclude Mazziotta. A proposito della premiazione, la Mazziotta dichiara: "Sono immensamente onorata di aver ricevuto questo importante riconoscimento dall’Associazione Giovanna Tosi che da anni si occupa di sensibilizzare e informare la comunità sulle patologie tumorali, aiutare i pazienti e supportare giovani ricercatrici e ricercatori".

re. fe.