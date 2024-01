Anziani, il salasso. Cra, aumentano le rette. Rabbia dei sindacati . E Fabbri: "Scelta folle"

"Sospendere la delibera regionale sull’aumento delle rette nelle cra". Era chiaro che sull’incremento delle rette nelle residenze per anziani stabilito dalla Regione, si sarebbe consumato uno strappo politico. Ma con un allineamento insolito: sindaci di centrodestra e sindacati confederali, che in premessa hanno lanciato l’appello. La Conferenza territoriale socio-sanitaria è andata secondo copione. Formalmente la decisione degli amministratori è stata sulla data da cui iniziare l’applicazione del nuovo tariffario (il 1 febbraio). Un quadro di rincari che, come spiegato da Franco Romagnoni nella sua ultima ’comparsa’ in Ctss come direttore delle attività socio-sanitarie (già al vertice del dipartimento di cure primarie dell’Aus), "colloca comunque il nostro territorio regionale in una fascia molto bassa in termini di dispendio che grava sulle famiglie". Fermo rimanendo che il nostro Fondo per la non Autosufficienza è piuttosto poderoso. Tornando all’impennata sulle rette. Complessivamente, le famiglie arriveranno a pagare attorno ai millecinquecento euro in più su base annua. I sindaci, durante il dibattito, sono spaccati. Benché tutti premettano che "gravare sulle tasche dei cittadini non piace a nessuno", sono i primi cittadini del centrodestra – con Fabbri in testa – che stigmatizzano l’indirizzo regionale e che non partecipano alla votazione. "Abbiamo scelto di non partecipare al voto per prendere le distanze dall’ennesima decisione sbagliata e iniqua della Regione – attacca Fabbri – . Regione che, sempre più spesso in questo periodo, va a penalizzare i cittadini e i loro diritti. Non prendiamo parte ad una decisione sbagliata e non condivisa che danneggia tante famiglie e i più fragili. Non ne saremo complici. Rimandiamo al mittente il contentino della Regione sulla scelta della data di decorrenza e appoggiamo in pieno la richiesta dei sindacati di sospendere la delibera che fa impennare le rette delle Cra, invitando il presidente Bonaccini a trovare altre forme di copertura dei costi". Oltre a Ferrara, non partecipano alla votazione anche gli amministratori di Vigarano, Copparo, Bondeno, Fiscaglia e Lagosanto. Dall’altra parte della barricata, i sindaci di Cento, Argenta e Portomaggiore – Edoardo Accorsi, Andrea Baldini e Dario Bernardi – hanno una linea diversa e contestano al primo cittadino estense di "usare la Ctss come luogo per fare politica in maniera del tutto inopportuna". Nel caso in cui le famiglie non ce la faranno, osserva Accorsi, "provvederemo noi attingendo da risorse comunali". Baldini contesta invece le tempistiche della discussione: "Non ha senso parlare a cose fatte: bisognava discutere prima con la Regione". Ma sono i sindacati, tutti uniti, a chiedere un passo indietro a viale Aldo Moro. Non solo. "Va applicata – si legge nella nota – una retta regionale applicando l’Isee". Insomma, abbiamo appena iniziato.