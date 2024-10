Anziani morti in ospedale. Sospetti su un farmaco potenzialmente letale: "Dicano cosa è accaduto"

FERRARA

C’è da attendere ancora un po’ prima di delineare l’inchiesta che ruota attorno alla morte di due anziani, a settembre scorso, che erano ricoverati all’ospedale Mazzolani-Vandini. Un’anziana di 90 anni e un uomo di 82 anni. Martedì sui loro corpi, che si trovano ancora sotto sequestro giudiziario, sono state eseguite le autopsia e i prelievi per eseguire gli esami tossicologici. Approfondimento importantissimo in questo caso specifico, perché da questo riscontro può arrivare la conferma o meno della presenza del farmaco presunto ’incriminato’ che avrebbe ucciso i due anziani, e così verrà confermata l’ipotesi accusatoria della procura di Ferrara. Al momento i sospetti si sono cincentrati su un infermiere di 44 anni, da alcuni in servizio nell’ospedale argentano. L’uomo, infatti, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario. Ipotesi che al momento, ripetiamo, ha necessità di trovare riscontri scientifici. Il sospetto è scattato da un presunto "uso anomalo di un farmaco", una sorta di ammanco di quel medicinale ritenuto altamente pericoloso. C’è ancora una coltre di silenzio sulla tipologia, ma dovrebbe trattarsi di una sostanza cui l’infermiere probabilmente non avrebbe dovuto avere accesso. Le indagini sono ancora in piena fase di svolgimento e i carabinieri del Nucleo investigativo stanno lavorando sugli elementi già raccolti. Sembra anche alcuni supporti informatici che sarebbero stati prelevati nel corso di un accesso al nosocomio di Argenta. Ma le indagini potranno davvero decollare soltanto dopo il riscontro scientifico che può arrivare dai risultati dell’autopsia, che dovrà stabilire le esatte cause dei decessi e dall’eventuale presenza nei due organismi del farmaco individuato come potenzialmente letale. Gli inquirenti non escludono l’eventualità che l’infermiere, se colpevole, possa avere utilizzato anche alcune sostanze recuperate all’esterno dell’ospedale.

L’inchiesta. Gli accertamenti dei militari dell’Arma, coordinati dal pubblico ministero Barbara Cavallo, sono iniziati dopo la segnalazione della stessa azienda sanitaria riguardo "un uso improprio di farmaci" che sarebbero stati somministrati da personale infermieristico. Da qui poi, attraverso ulteriori incroci di dati, si sarebbe giunti a individuare il sanitario indagato. Martedì poi, un’accelerazione alle indagini con l’accesso ai locali del reparto di Lungodegenza post acuzie geriatrica riabilitativa’ dove i due anziani era ricoverato e dove erano deceduti a settembre scorso. C’è ancora molto da ricostruire su un’inchiesta articolata, delicata e che potrebbe allagarsi, per il numero di casi simili che potrebbero essere rilevati. Segnalazione che a ieri non erano giunte in procura. Nel frattempo i parenti, comprensibilmente choccati da questa situazione, chiedono che si faccia chiarezza il prima possibile. Il figlio della novantenne, Franco Carlini, con pacatezza, ma fermezza vuole sapere che cosa è accaduto: "Ora voglio la verità – dichiara –. Voglio sapere come e perché è morta mamma. Devo capire cosa sia successo e cosa ci sia di vero dietro al presunto coinvolgimento di un infermiere dell’ospedale".

cri.ru.