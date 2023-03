Anziano cade in casa Le urla allarmano i vicini, i pompieri lo salvano

Il soccorso coordinato, l’aiuto, la corsa verso l’ospedale di Cona per gli accertamenti e le cure. E’ successo ieri a Pilastri, la frazione di Bondeno che dista quindici chilometri dal capoluogo, in via Provinciale, dove intorno alle 13, un anziano che vive solo è caduto, senza riuscire più a rialzarsi. Lucido e cosciente, pur abitando in un borgo di poche case, è riuscito con le grida a richiamare con le urla l’attenzione dei passanti. La porta era chiusa con le mandate di sicurezza. Sul posto si è precipitata la pattuglia di turno della polizia locale e l’ambulanza del 118 con i sanitari. Ma la porta era blindata. Da qui la chiamata alla centrale di Ferrara al distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Bondeno e la partenza dei pompieri che arrivati, impossibilitati ad aprire la porta, sono riusciti a forzare ed entrare da una finestra. Da qui, l’apertura della porta ai sanitari del 118 che hanno così potuto soccorrere l’anziano, tra parole di rassicurazione e di premura verso una persona fragile, che è stata soccorsa e portata in ambulanza all’ospedale di Cona.

cl.f.