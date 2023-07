Anziano debilitato trovato svenuto L’allarme dei vicini

Domenica alle 18.30, un anziano è stato salvato grazie all’attenzione dei vicini e al pronto intervento dei carabinieri di Cento. I vicini, infatti, non vedendo il 70enne, sapendo che viveva da solo e non essendo sollevata parte della finestra come faceva abitualmente, si sono allarmati ed essendo che l’ultimo ad averlo visto riferiva di venerdì sera affacciato al balcone, si sono avvicinati alla finestra chiamandolo e chiedendo se stava bene. L’hanno però sentito farfugliare. Hanno così allertato il 112 e i carabinieri sono giunti sul posto, in via Cavalieri, allertando n vigili del fuoco e il 118. I militari hanno ispezionato l’esterno dell’abitazione e, nonostante porte e infissi fossero chiusi, l’hanno chiamato e sono riusciti a cogliere un flebile lamento, una richiesta d’aiuto. L’anziano è stato trovato debilitato, immobile e in stato confusionale riverso sul pavimento della camera dal letto. Ora è ricoverato nella casa di cura Quisisana.