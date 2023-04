Anziano investito in viale Cavour

Erano passate le undici di ieri da una manciata di minuti, quando un uomo sui settant’anni è stato investito in viale Cavour, all’altezza di via Cittadella, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, controllate da un semaforo. A colpirlo, per fortuna non con conseguenze gravissime, una Nissan grigia. Il conducente della vettura, stando al racconto di alcuni passanti, avrebbe riferito che l’uomo ha attraversato quando già il semaforo pedonale era rosso, mentre l’anziano, che non ha perso conoscenza, ha sostenuto di avere attraversato con il verde. Saranno gli agenti della polizia, intervenuti sul luogo dell’incidente per i rilievi, a ricostruire la dinamica per capire chi è passato con il semaforo rosso. L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Cona in ambulanza, dai sanitari del 118 che sono intervenuti in viale Cavour. Le sue condizioni, comunque, non sono apparse molto gravi.