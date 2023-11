Anziano morto nell’ex canonica. L’autopsia per stabilire le cause

La Procura di Ferrara disporrà l’autopsia sul corpo di Alberto Buzzoni, il settantatreenne trovato senza vita mercoledì scorso nella sua abitazione, in quella che era la canonica della vecchia chiesa di Cologna in località Valgrande. Lo scopo è quello di acclarare le cause della morte: tra le ipotesi, un’intossicazione da monossido di carbonio prodotto da una stufa che Buzzoni utilizzava per riscaldarsi. Una vera e propria tragedia quella che si è consumata nella piccola località nel territorio di Riva del Po. A nulla è valso l’intervento dei soccorritori presso l’abitazione, che altro non hanno potuto fare che constatare il decesso del settantatreenne.

A dare l’allarme è stato un conoscente di Buzzoni che, non sentendolo e non vedendolo, si è recato presso l’abitazione, cominciando a suonare e a chiamare. Ma non ha ricevuto alcuna risposta. Così ha contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza del ‘118’ e i carabinieri della Stazione di Copparo. I pompieri hanno aperto la porta per consentire l’accesso al personale medico che ha trovato il corpo esanime del settantatreenne. Purtroppo, per lui non c’era più nulla da fare. Il corpo è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria. A quanto si apprende, aperta la porta, i soccorritori avrebbero trovato la casa invasa dal fumo ed è questo a far propendere che le cause possano essere attribuite ad un’intossicazione da monossido di carbonio.

A fornire maggiori certezze riguardo l’accaduto sarà l’autopsia disposta proprio dalla Procura di Ferrara, allo scopo di fare piena luce sulle cause che hanno portato al decesso. La notizia di quanto accaduto ha sconvolto quanti conoscevano Alberto Buzzoni, che si sono stretti subito ai suoi famigliari colpiti dalla grave perdita: in particolare ai suoi quattro figli, Omar, Denis e Davide ed Evelin. Conoscenti e amici lo descrivono come una persona tranquilla, disponibile, con la passione per la pesca e per l’allevamento di animali da cortile. Nella ex canonica della vecchia chiesa di Cologna, diventata sua abitazione, si era trasferito dopo un periodo trascorso nella località di Berra.

Valerio Franzoni