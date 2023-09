Anziano muore sotto un treno. Linea interrotta

Allarme a Poggio Renatico per un uomo sotto a un treno interregionale. Si tratta di una persona di 88 anni, conosciuta in paese, che ieri mattina si sarebbe recato con l’auto alla stazione di Coronella, dove abitava, e poi entrato in stazione. Erano circa le 9.30 del mattino quando è scattato l’allarme ma i sanitari e la Polizia Ferroviaria non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Le operazioni hanno richiesto per oltre un’ora l’interruzione della linea ferroviaria che collega Ferrara con Bologna.