Anziano salvato da un malore. Soccorso da un carabiniere, ora l’abbraccio al Comando

Una mattinata di emozioni al comando provinciale dei carabinieri. Natalino Borsari, accompagnato dalla moglie, ha voluto incontrare e ringraziare il carabiniere che domenica scorsa gli ha salvato la vita. I coniugi, ricevuti dal comandante provinciale colonnello Alessandro Di Stefano e dal maresciallo Gaetano Talente, hanno trattenuto a stento l’emozione nel poterlo finalmente vedere e ringraziare personalmente. Il vortice di emozioni non è stato da meno per il maresciallo, che si è lasciato andare a un abbraccio con quell’uomo che lo ha strappato da un destino infausto. Borsari, nell’esprimere gratitudine all’Arma per l’impegno incessante profuso nei confronti della popolazione, ha voluto consegnare una lettera di ringraziamento a quello che è diventato il suo carabiniere ‘speciale’ e nella quale ha voluto fissare e rendere indelebili quei sentimenti di stima e riconoscenza che porterà sempre con sé. Di Stefano ha voluto concludere l’incontro affermando di essere orgoglioso di avere tra le fila dei propri militari un maresciallo come Gaetano Talente e che la sua professionalità e senso del dovere "sublimano l’essenza dell’essere carabiniere, divenendo un vanto ed esempio per tutta l’Arma".