Anziano spinto a terra e rapinato della collana

Aspetta che un anziano di 76 anni si incammini da solo lungo via Felisatti, a Ferrara. Poi una ragazza di 25 anni lo aggredisce alle spalle e lo spinge a terra per strappargli una collanina d’oro a cui è appesa la fede nuziale. L’anziano si rialza e, superato lo choc, chiama i carabinieri, che raggiungono il luogo della rapina e iniziano le ricerche della giovane, partendo dalle registrazioni di una telecamera. Grazie alle immagini della videosorveglianza, identificano la 25enne e la denunciano per rapina aggravata. È accaduto nella mattina del 12 ottobre nel centro di Ferrara: un 76enne è stato rapinato da una giovane criminale, conosciuta dalle forze dell’ordine per avere alle spalle una lunga serie di reati. L’anziano ha raccontato di essere stato spinto da una ragazza dalla corporatura esile, molto veloce e violenta. La 25enne lo ha spinto alle spalle facendolo cadere a terra. Poi, prima che l’uomo si rialzasse, lo ha rapinato della catenina d’oro con la fede nuziale. Un oggetto al quale l’uomo era molto affezionato e, per questo motivo, l’anziano ha chiamato immediatamente i carabinieri della compagnia di Ferrara. All’arrivo dei militari, il 76enne ha descritto la rapinatrice. Mentre gli uomini dell’Arma parlavano con la vittima si sono accorti di una telecamera che puntava proprio in direzione del luogo della rapina. Così hanno chiesto le registrazioni della videosorveglianza. Dai fotogrammi è stato possibile identificare la rapinatrice: una giovane già nota alle forze dell’ordine. La donna è stata quindi denunciata a piede libero per rapina aggravata.