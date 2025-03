’Apericinema’, rassegna al termine: "Grazie alle attività commerciali"

È giunto il momento dell’arrivederci per la rassegna “Apericinema”, che negli ultimi due mesi ha riportato il grande schermo a Bondeno con ventidue proiezioni cinematografiche. Il congedo della rassegna, almeno momentaneo in attesa del ritorno della stagione fredda, avverrà oggi alle 16 presso la Sala 2000 con la proiezione della pellicola di genere comico/drammatico “Un mondo a parte” diretta da Riccardo Milani, con protagonisti i celeberrimi attori Virginia Raffaele e Antonio Albanese. "Un progetto, come si suol dire, partito “dal basso”, che in ogni appuntamento ha coinvolto decine di persone specialmente di età adulta e anziana – commenta il sindaco, Simone Saletti –, promuovendo la socialità e l’aggregazione anche in pomeriggi e serate non favorevoli dal punto di vista meteorologico. Ringrazio il promotore Alessandro Sabbioni per la costruzione della rassegna". Una progettualità poi organizzata dall’associazione Bondeno Cultura con la diretta collaborazione del Comune, "senza dimenticare il prezioso supporto dell’associazione Panarea2, presente anche a quest’ultima proiezione domenicale per allietare il pubblico con bevande e una piccola proposta gastronomica – sottolineano l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini, e l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –. Non va dimenticato il contributo esterno che alcune attività commerciali del territorio hanno prestato alla rassegna, realizzando proposte gastronomiche speciali all’interno dei rispettivi locali".