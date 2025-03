Apericinema verso il giro di boa. In sala ’La ricerca della felicità’

È già passato un mese dall’inizio della rassegna cinematografica Apericinema, organizzata tutti i giovedì sera e le domeniche pomeriggio presso la Sala 2000 dall’associazione Bondeno Cultura, con la collaborazione del Comune e dell’associazione Panarea2 e con la collaborazione esterna di alcuni bar e attività di ristorazione del territorio. Arrivata al giro di boa, alla conclusione della rassegna manca ancora un mese intero e ben nove proiezioni per tutto il mese di marzo e il primo giovedì di aprile.

"Fra trenta giorni sarà dunque il momento di tracciare il bilancio di una progettualità certamente meritevole di aver dato un’occasione in più alla popolazione anziana per trascorrere pomeriggi e serate fuori casa – descrivono gli assessori competenti Michele Sartini (Promozione del territorio) e Francesca Aria Poltronieri (Cultura) –. Assieme all’associazione Bondeno Cultura, organizzatrice, e al promotore Alessandro Sabbioni, che ringraziamo, dovremo trovare la migliore soluzione per programmare anche il futuro della rassegna. Con il mese di aprile, infatti, si aggiungeranno altre iniziative dedicate alla stessa fascia anagrafica".

La prima pellicola del mese di marzo, proiettata oggi alle 16 presso la Sala 2000 sarà “La ricerca della felicità”, film del regista Gabriele Muccino con protagonista l’attore hollywoodiano Will Smith.