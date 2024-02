’AperiLife per Corrado’. A teatro una serata per sensibilizzare

Sensibilizzare, in particolare i giovani, all’importanza del dono. È questo l’obiettivo di ‘AperiLife – Per Corrado’ che si terrà giovedì 29 febbraio alle 18.30 presso il Teatro comunale di Formignana. L’evento, organizzato dal Comune di Tresignana in collaborazione con Admo, Ail Ferrara, Avis Tresigallo, Croce Rossa Italia - Comitato di Ferrara e il supporto di Pro Loco Formignana e Asd Faro Formignana, sarà incentrato sul tema della donazione del midollo osseo, speranza di vita per Corrado (ragazzo di Formignana affetto da una grave patologia) e tanti ammalati. Il pomeriggio, che sarà aperto dai saluti del sindaco di Tresignana Laura Perelli, sarà scandito dagli interventi del professor Gian Matteo Rigolin, dirigente medico di Onco-ematologia, del presidente di Ail Ferrara Gian Marco Duo, della referente

di Admo Ferrara Teresa Grappa, del vice presidente di Avis Tresigallo Giovanni Alberighi e della vice presidente di Croce Rossa Italiana - Comitato di Ferrara Rosanna Carroccia. Sono previste anche testimonianze di persone che hanno donato, offrendo speranza di una nuova vita a persone che stanno affrontando la malattia. E al termine, sarà offerto un aperitivo. Ieri si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, con la prima cittadina di Tresignana Laura Perelli che ha auspicato la massim partecipazione da parte della cittadinanza e in particolare dei giovani, data l’importanza del tema che verrà trattato: "L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza all’importante valore del dono. Un evento legato anche ad una situazione che ci sta toccando da vicino, in quanto sul nostro territorio vi è un ragazzo di Formignana, Corrado, che ha bisogno del nostro aiuto".