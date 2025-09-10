’Aperiscienza’ riscopre l’armonia della vita. La rassegna di Unife ritorna con ’Equilibri’

Riscoprire l’armonia nascosta del mondo che ci circonda in un viaggio tra simmetrie, onde, cicli e connessioni. È questo l’obiettivo del ciclo di incontri di Public Engagement di Unife ’Aperiscienza, alla scoperta di Armonia e Ritmo nella Natura’. Si parte oggi alle ore 16 all’Orto Botanico dell’Università di Ferrara, con ’Equilibri: Geometrie Invisibili della Vita’, un viaggio tra le armonie nascoste del mondo naturale. Il pubblico, guidato da ricercatrici e ricercatori dell’Università di Ferrara, docenti delle scuole superiori e rappresentanti della sezione della Federazione Italiana Pallavolo (Fipav), compirà un percorso affascinante tra numeri, piante e corpo umano.

L’iniziativa, che riprende con tre nuovi appuntamenti autunnali, intende rendere accessibili le più recenti scoperte della ricerca scientifica grazie a brevi presentazioni, visite guidate ed esperienze conviviali in luoghi suggestivi del territorio. L’obiettivo è sensibilizzare su temi chiave come sostenibilità, biodiversità e cittadinanza responsabile, ispirando un cambiamento attraverso l’apprendimento condiviso e l’impegno attivo. L’Orto Botanico si trasformerà nel palcoscenico di un dialogo tra discipline, alla ricerca dell’ordine segreto che sostiene la vita. Relatore d’eccezione sarà Francesco Dall’Olio, una delle figure più rappresentative della pallavolo italiana, da quest’anno allenatore della Società granata 4 Torri, che milita nel campionato di serie B.

Si prosegue venerdì 26 settembre dalle ore 17 con ’Consonanze: L’Armonia della Scienza e della Natura nei luoghi di Ferrara’, un percorso originale di passeggiate scientifiche guidate da docenti di Unife. L’iniziativa permetterà alle partecipanti di scoprire le connessioni tra scienza, città e ambiente: la matematica, l’ingegneria, la fisica, le scienze naturali e ambientali si intrecceranno con la storia e la bellezza architettonica della città. L’esperienza si concluderà in modo suggestivo all’Orto Botanico, eccezionalmente aperto in orario serale, per vivere una visita notturna tra natura e ricerca, impreziosita da un aperitivo conviviale.

Il ciclo si chiuderà mercoledì 15 ottobre dalle ore 16 alle ore 19, con luogo in fase di definizione, con ’Ritmi della Natura: Connessioni tra Scienza, Ambiente e Movimento’. L’evento, che vedrà la partecipazione di docenti, studentesse e studenti universitari e dell’istituto superiore Orio Vergani, esplorerà i molteplici ritmi che scandiscono la vita: dai processi cellulari agli ecosistemi, fino all’esperienza corporea e al benessere quotidiano. L’incontro sarà anche un’occasione di dialogo aperto con la cittadinanza, che proseguirà in modo informale durante un aperitivo finale.

"Con Aperiscienza vogliamo avvicinare il pubblico alla scienza in modo accessibile e stimolante, valorizzando l’interdisciplinarietà della ricerca e il dialogo aperto. L’obiettivo è accrescere la consapevolezza del valore del metodo scientifico e rafforzare la collaborazione tra Unife e il territorio, per una cittadinanza più consapevole e responsabile", afferma la ricercatrice Elena Marrocchino, referente scientifica del progetto.