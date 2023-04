Aperitivi culturali in via Rondona

Appuntamento con la cultura per gli ‘Aperitivi culturali’ organizzati da ‘Piscine Naturalis’ in via Rondona, 11, a Vigarano Mainarda. Sabato, alle 17.30, Francesca Aria Poltornieri, reduce dal successo dei giorni scorsi alla libreria Ubik di Ferrara, presenta il suo primo libro di poesia "Pensieri sconvenienti’ , edito da Aletti Editore e arrivato già alla seconda ristampa.

Testi liberi, riflessioni autentiche ed umane, che attraversano una vita di incontri con i sentimenti, la natura, il paesaggio, le assenze, i legami affettivi reali e autentici, i sogni.

Un libro che traccia solchi di vita pensata e riflessa, nello scorrere che si ferma a scrivere su un foglio parole che incorniciano la quotidianità, dove tutti possono ritrovarsi.

Fermandosi tra i sussurri di un suono, leggero come il vento, libero come solo la poesia può rendere.