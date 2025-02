Aperitivi e cinema si fondono alla sala 2000

Procede spedita la rassegna cinematografica Apericinema: oggi pomeriggio, alle 16 presso la Sala 2000, si terrà la proiezione del film "Thelma&Louise". La pellicola del 1991 di genere sentimentale/drammatico vede alla regia Ridley Scott. "Con questa proiezione arriviamo a circa un terzo della rassegna, al momento programmata per i mesi di febbraio e marzo – commentano l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini, e l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –. Dopo l’appuntamento di domenica 16, i film riprenderanno la domenica successiva (23 febbraio), dal momento che giovedì 20 la Sala 2000 sarà occupata per la rassegna di ballo "Vai col liscio". Un ringraziamento all’associazione Bondeno Cultura, Panarea2, ad Alessandro Sabbioni e a tutte le attività che collaborano". A seguito della proiezione di domenica, infatti, alcune delle attività che collaborano all’iniziativa realizzeranno delle proposte speciali all’interno dei rispettivi locali. Collaborano all’Apericinema: Salumeria Tartari Bottega con Cucina, Officina Design Cafè, Terzo Tempo, Osteria Il Baracchino – Maial, Pit Stop e Peter Pan. L’ingresso alla Sala 2000 è libero e gratuito. Un’occasione per incontrarsi e vivere momenti di socialità. La rassegna infatti, porta fuori casa quarantenni e sessantenni, abbracciando un pubblico nuovo nel contesto delle rassegne culturale. Gli aperitivi con la proiezione dei film sono un’iniziativa tesa ad aggregare giovani e meno giovani. La rassegna punta a riscoprire pellicole che hanno fatto la storia del cinema e e creare del dibattito sano tra gli spettatori. Film che hanno smosso le coscienze e che ancora oggi rappresentano delle pietre angolari della cinematografia.