Aperitivi in inglese, gli incontri al via da domani

Domani partiranno "Gli aperitivi in inglese", incontri di conversazione in lingua, facilitati dall’Associazione Bangherang, rivolti a giovani dai 16 ai 34 anni con aperitivo offerto dall’Informagiovani. I bar coinvolti saranno: Beppe Bar (34), Sala da Tè solidale (134), I Pazzi di Flemming (174), Mary Bistrot (244) e Nuovo Caffè San Rocco (45) dalle 18 alle 19.30 per un massimo di 15 partecipanti. E’ necessario iscriversi tramite il sito del Comune di Cento o contattando l’Informagiovani. E’ possibile iscriversi a tutti gli incontri, oppure soltanto ad alcuni, e l’età dei partecipanti andrà dai 16 ai 34 anni.