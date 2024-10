Aperitivi in musica, concerti in parrocchia nel mese di novembre

Aperitivi in musica presso la parrocchia di S.Agostino ritorna per far gustare bella musica nelle domeniche di novembre. Anche quest’anno, infatti, si terrà presso la parrocchia di Sant’Agostino nel comune di Terre del Reno, la rassegna "Aperitivi in Musica" che prevede un ciclo di tre concerti nelle domeniche 10,17 e 24 Novembre alle 18 e con ingresso libero. Si comincia domenica 10 alle 18 nella sala polivalente parrocchiale dove saranno ospiti Morena Mestieri (flauto) e Anna Bellagamba (pianoforte) per un programma di musica da camera di vari autori, con la partecipazione della voce recitante di Damiano Rongioletti. Si prosegue domenica 17 alle 18 nella chiesa parrocchiale dove vi saranno l’ensemble vocale EVEn e Leonardo Tommasini all’organo con brani corali alternati a pezzi organistici. Si conclude domenica 24 alle 18, sempre nella chiesa parrocchiale dove sarà l’occasione per ascoltare Francesco Finotti all’organo nell’esecuzione della Sonata di Reubke ed altri pezzi. I concerti si svolgono col patrocinio e contributo del Comune di Terre del Reno. Ingresso gratuito.