Aperitivo ai portici con Dino Zandegù

Tra Dino Zandegù e il Giro d’Italia a Cento c’è un legame stretto. Lo ricorda bene Giuseppe Fregni della Ciclistica Centese che nel 1995 era uno dei responsabili del comitato di tappa, raccontando che quando Zandegu arrivò in città davanti alla carovana pubblicitaria, chiese subito di lui. Il campione tornerà a Cento ma stavolta per presentare il libro scritto da Marco Pastonesi "Se cadono tutti vinco io. Dino Zandegù: cento storie vere al 90%". Tra racconti, aneddoti e anche qualche risata che nascerà dal racconto delle sue goliardate, infatti, domani alle 18 sotto il doppio portico di piazza Guercino, con un bell’aperitivo a seguire. "Causa inconveniente tecnico non sarà possibile proseguire con il ’Giro delle sagre’, ma c’è una bella notizia: avremo comunque ospite ad orario aperitivo il mitico Dino Zandegù insieme a Marco Pastonesi", ha spiegato il vicesindaco Vito Salatiello.