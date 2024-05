Aperte le iscrizioni a ’Estate Ragazzi’

Sono già aperte le iscrizioni per "Estate ragazzi" per partecipare ai Campi solari estivi, previsti giugno e luglio ed organizzati dal comune di Codigoro per i bambini dai 3 agli 11 anni, che frequentano le scuole dell’infanzia e le primarie di Codigoro. Per le scuole d’infanzia le iscrizioni potranno essere presentate fino al 21 giugno mentre per la primaria le iscrizioni si chiudono alla fine del mese e sono comprese, nella quota di iscrizione, le spese per il servizio di ristorazione e la piscina. Le attività ludiche si svolgeranno a giugno e luglio e per i bimbi dai 3 ai 6 anni, il numero di partecipanti è preventivato in un massimo di 25 unità, da svolgersi presso la scuola dell’infanzia "Pollicino" di Codigoro dal 1 al 26 luglio prolungando l’orario di attività, come richiesto dai genitori, dalle 8 alle 18. Per il progetto rivolto a bambini in età dai 6 agli 11 anni sono previsti al massimo 35 posti e l’attività si svolgerà presso la scuola primaria "B. Biolcati" di Codigoro. Previsti due turni da metà giugno per due settimane e quasi tutto il mese di luglio anche in questo caso col prolungamento di orario. I costi sono 80 euro la settimana per i bimbi della fascia di età dai 3 ai 6 anni e 70 a settimana per la fascia dai 6 agli 11 anni. Previste uscite al mare, ma anche gite. La cooperativa sociale Girogirotondo di Comacchio gestirà "Estate Ragazzi"2024. "Anche quest’anno – dice il sindaco Sabina Zanardi – abbiamo delineato un programma di attività estive extrascolastiche, andando incontro ai bisogni delle famiglie. Un investimento di quasi 150mila euro che comprende anche un programma estivo col coinvolgimento di educatori dell’oratorio gestito da don Marco Polmonari".

cla casta