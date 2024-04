Aperte le iscrizioni al concorso musicale

Concorso musicale nazionale Lodovico Agostini si cambia: arriva il nuovo sistema online per le iscrizioni, ideato dall’azienda BSoft di Portomaggiore per il concorso musicale "Lodovico Agostini". Nato nel 2002, il concorso aveva lo scopo di riunire le scuole medie a indirizzo musicale del territorio ferrarese in un momento di aggregazione e condivisione. Oggi detiene il titolo di manifestazione nazionale, coinvolgendo Istituti di tutta Italia. Un motivo di grande orgoglio per l’associazione polifonica "Il Nuovo Echo", organizzatrice del concorso, che nella precedente edizione ha visto circa 800 partecipanti in presenza.