Aperte le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. Le domande esclusivamente online

Sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia di Copparo per l’anno scolastico 2025/2026. Le istanze possono pervenire fino al 28 marzo, esclusivamente on line, tramite il Portale Genitori (https://www3.eticasoluzioni.com/copparoportalegen) o l’app ComunicAPP, scaricabile gratuitamente dallo store del proprio cellulare e/o tablet. Bando e modalità di iscrizione sono consultabili e scaricabili dal sito internet comunale alla pagina dei servizi scolastici. L’8 marzo è previsto un incontro informativo con l’équipe educativa delle scuole per conoscere le insegnanti e l’offerta formativa: al "Cadore" dalle 9 alle 10.30 e al "Gulinelli" dalle 10.30 alle 12. Per informazioni: 0532-864648.