"Aperto dal giorno del matrimonio. Ora il nostro negozio ha 65 anni"

E’ un compleanno speciale e che poche attività commerciali riescono a raggiungere, quello della Tabaccheria edicola e articoli per la pesca ‘Dall’Angela’ di Corporeno che il 25 aprile festeggia i 65 anni. Una storia che iniziò quando Maria Angela Fortini e il marito Rino Borgatti decisero di aprire il negozio proprio il giorno del loro matrimonio il 25 aprile 1960, che ora si trova alla terza generazione e che nella sua storia si incastona anche Il Resto del Carlino. Un’attività che ha resistito al tempo che passa e ai cambiamenti, proseguendo nel 1988 con il figlio Renato Borgatti e la moglie Cristina Lavezzo e nel 2018 subentrando anche la nipote Jessica Borgatti. "65 anni fa i miei suoceri decisero di aprire questa attività quando i miei suoceri erano fidanzati da oltre 10 anni – racconta Cristina Lavezzo - all’epoca davanti al cimitero c’era un bar. Il titolare li stuzzicava perché non si erano ancora sposati. Gli diceva di decidersi a convolare a nozze e poi prendere il suo bar e lavorare insieme. E così fu. Il 25 aprile si sposarono e il 26 aprirono loro la serranda del bar. E’ a quel punto che passò un delegato de Il Resto del Carlino e le chiese a mia suocera se voleva provare a vendere qualche copia del quotidiano e qualche altro giornale. Incominciò così". Un percorso tra cambiamenti, tradizione e famiglia. "Il bar fu chiuso perché l’edicola e la tabaccheria avevano preso piede – prosegue - poi sono stati aggiunti gli articoli per la pesca. I momenti più belli? Quando io e Renato ci siamo sposati e siamo riusciti a mandare avanti l’attività che avevano intrapreso i suoi genitori. Per loro è stato sicuramente un momento di orgoglio e anche per me e Renato lo è stato, riuscire a mandare avanti l’attività. E quando in famiglia si va d’accordo tutto è molto più semplice, anche il lavoro". Attività che ha saputo resistere. "La clientela negli anni è cambiata per tutti gli esercenti perché sono cambiate le persone, con ritmi più frenetici e che non lasciano assaporare le cose semplici – analizza –Ci sono i pescatori di una certa età, i fedelissimi, ma anche i giovani che stanno incominciando ad avvicinarsi a questa disciplina. Poi ci sono i fedelissimi dei giornali, gli anziani, che non riescono a fare meno del quotidiano, ma anche persone un po’ meno giovani che leggono. I giovani, invece, al quotidiano preferiscono giornali di auto, moto, fumetti, Pokemon che adesso impazzano". E si guarda avanti. "La sfida per riuscire a tenere aperta un’attività è la voglia di lavorare – conclude - e prendersi la responsabilità di riuscire a farcela sempre e comunque. Ma siamo in famiglia e questo ci da la voglia di andare avanti". Un 65mo compleanno che il 25 aprile li vedrà aperti dalle 7 alle 12 e con cospicui sconti su varie attrezzature per la pesca.

Laura Guerra