Aperto fino a febbraio il presepe meccanico

Passate le festività natalizie non chiude il gigantesco presepe animato meccanico allestito al centro socio-culturale ‘La Confina’ di Codifiume. Resterà ancora aperto e visitabile sino al 12 febbraio. Si tratta di un’opera, tra le uniche in regione, realizzata dalle mani di maestri artigiani e dal volontariato locale. Questo sin da 25 anni fa, ma all’epoca veniva realizzato tra le navate della chiesa. Riproduce fedelmente, in un suggestivo gioco di specchi, le ambientazioni del tempo, i personaggi storici, lo scandire della luce del giorno e del buio della notte, lo scorrere dell’acqua.