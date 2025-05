Aperto il punto informativo

Ha inaugurato ieri, in corso Giovecca, proprio di fronte al Castello, il nuovo spazio informativo ed espositivo dedicato al Palio, inserito quest’anno nel calendario di eventi dedicati ai trent’anni di Ferrara patrimonio Unesco. All’incontro inaugurale erano presenti, oltre al presidente della Fondazione Palio Nicola Borsetti e all’assessore Marco Gulinelli, anche l’assessore al Patrimonio Cristina Coletti e l’attrice Elena Radonicich, madrina dell’edizione 2025 del Palio, insieme al presidente della Corte Ducale, dei Rioni e delle Contrade del Palio. "L’apertura di un punto informativo così prestigioso dedicato al Palio rappresenta un importante riconoscimento non solo per le Contrade, ma per l’intera città" ha detto Gulinelli.