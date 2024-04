Aperto sportello per vittime di reato: "Aiuto alle fasce deboli"

Ferrara, 4 aprile 2024 – Un supporto concreto per le vittime di reato attraverso uno sportello comunale. Ieri mattina è stato inaugurato, con tanto di taglio del nastro, il punto informativo in via Ripagrande 13/A a cura dell’assessorato alle Politiche sociali Cristina Coletti. Si tratta di un nuovo sportello ‘sociale’, per il quale l’amministrazione comunale ha stanziato 90mila euro per 3 anni, assegnando le risorse a Cidas attraverso una manifestazione di interesse pubblico. Lo sportello ‘vittime di reato’ è un servizio interamente gratuito, il quale si rivolge alle vittime di qualsiasi tipologia di reato e ai loro familiari o conviventi, per fornire un aiuto completo. Per usufruire del servizio occorre essere residenti sul territorio del comune di Ferrara (le domande per omicidi consumati e tentativi, gravi maltrattamenti in famiglia, violenza di genere anche in ambito extrafamiliare, stalking, violenza e abusi su minori, reati a sfondo sessuale, rapine, aggressioni e altro). Origini e finalità sono state spiegate proprio dall’assessore Coletti: "Lo sportello nasce per orientare e dare supporto alle fasce deboli della popolazione per un reato subìto. Si tratta di uno spazio completamente nuovo, facilmente raggiungibile, dove incontrare le persone vittime di reato, ascoltarle e soprattutto supportarle concretamente per il superamento di ciò che hanno vissuto. Lo sportello sarà gestito da personale competente e adeguatamente formato, che agirà in sinergia con i servizi sociali, i servizi sanitari e le forze dell’ordine". Aggiunge subito la Coletti: "Tra gli obiettivi principali c’è quello di lavorare in forte sinergia con la Fondazione emiliano romagnola per le vittime di reato, di cui il Comune e socio cofondatore e verso la quale ogni anno versa una quota di adesione di 10mila euro. Negli ultimi cinque anni, attraverso l’azione del sindaco, sono stati segnalati alla Fondazione sette casi per i quali è stato garantito un intervento puntuale di supporto".

Gli operatori illustreranno, a chi si rivolgerà allo sportello, le forme di tutela legale previste dall’ordinamento e le possibilità di accedere a fondi di risarcimento per le vittime, oltre a garantire un sostegno di tipo pratico, ad esempio nella compilazione dei documenti. Saranno offerti percorsi di aiuto emotivo e psicologico orientando le vittime anche ai servizi presenti sul territorio. L’obiettivo è rivolto alle fasce più vulnerabili della popolazione, che risultano maggiormente esposti al rischio vittimizzazione secondaria (giovani, donne, anziani, persone con disabilità, minori), per evitare una nuova esposizione al reato. Per poter ricevere assistenza occorre prendere appuntamento. L’operatore è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Nel corso dell’inaugurazione è intervenuto Nicola Bogo, coordinatore dei servizi del settore Società e diritti di Cidas: "Uno sportello che consolida la collaborazione sorta con l’assessorato alle politiche sociali, il Comune e la Fondazione per le vittime di reato. Cidas ha sviluppato interventi di informazione e formazione, e questo ha posto le basi per l’apertura dello sportello, per il quale Cidas prende in carico l’operatività mettendo a disposizione le competenze dei propri operatori, come consulenti legali e psicologi".