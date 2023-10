Apertura eccezionale oggi pomeriggio nei locali dello Spazio 29

BONDENO

Oggi i locali del Centro Giovani di Spazio 29 , che attualmente si trovano nelle ex elementari di Piazza Aldo Moro perchè nell’edificio di via Vittorio Veneto ci sono i lavori in corso, saranno aperti in via eccezionale. A partire dalle 16.30, i ragazzi di Bondeno potranno quindi contare sull’accoglienza della struttura loro dedicata, con la sala giochi, studio, computer, e il cortile esterno. "Ripartono le periodiche aperture straordinarie del nostro Centro Giovani che già la scorsa primavera avevano attirato l’attenzione di numerosi ragazzi – commenta l’assessore competente, Francesca Aria Poltronieri (foto) –. La successiva giornata di apertura straordinaria sarà programmata nel mese di novembre". Il Centro Giovani seguirà comunque l’orario di apertura tradizionale durante le prossime settimane: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. Intanto a Scortichino, oggi e domani va in scena al Campo Sportivo della frazione la nuova edizione del Libra Fest. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Scortichino.