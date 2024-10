Aperture straordinarie al campanile: "In totale ben 21mila visitatori"

Grazie al meraviglioso impegno dei volontari delle associazioni di volontariato Buonincontro e Il Mantello Emporio Solidale Pomposa, il campanile di Pomposa vive e consente a tanti turisti di assaporare la bellezza e la profondità nel salire i 201 scalini fino a raggiungere l’ottavo piano. Stamane e oggi pomeriggio, nell’ultima apertura straordinaria del campanile, il presidente Giuliano Tomasi traccia un bilancio delle aperture straordinarie nell’ultimo biennio, essendo il portavoce dei referenti, indicati da don Stefano Gigli, delle aperture sempre ad entrata libera.

Si è cominciato con la prima rappresentazione, ovvero la sosta del Pellegrino, c’è stata la rappresentazione della Santa Pasqua con una delle poche immagini a grandezza naturale della sindone ed infine il primo presepe verticale, con rappresentazioni che hanno lasciato senza fiato gran parte dei visitatori. "In totale, fino a ieri, sono entrati 21.934 visitatori – afferma Tomasi – arrivati non solo dalle aree limitrofe, ma bensì da altre province e città e solo la scorsa settimana nella giornata della "Sagra della Patata" sono entrati 324 visitatori. Senza dimenticare come qualche giorno prima il giornalista televisivo meteorologo Andrea Giuliaccci ha espressamente chiesto di visitare il campanile di Pomposa in tutta la sua bellezza e dall’alto delle quadrifore ha avuto esclamazioni positive. Oggi ultima apertura dalle 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 17. Per info cell. 340.5300299.

c. c.