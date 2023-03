Apoteosi donna al Rivellino

C’è tempo fino al 24 marzo per visitare ma mostra organizzata alla galleria d’arte ‘il Rivellino’ (via Aldighieri 41). Si tratta della tradizionale rassegna d’arte sociale (giunta all’ottava edizione) per la festa della donna. Anche quest’anno la mostra prende il titolo di ‘Apoteosi donna’. La vernice della rassegna è stata presentata da Cinzia Reggiani, vicepresidente del Club Amici dell’Arte, che ha abilmente messo in luce le caratteristiche espressive di ciascuna opera degli espositori: Luca Polmonari, Lorenzo Lorenzetti, Gian Luca Amaroli (che ha reso omaggio, con la sua fotografia, alla compianta Maurizia Braga socia e talentuosa artista creatrice di gioielli, deceduta da un paio d’anni), Lisa Capozzi, Lina Furioli, Gianni Longhi, Francesca Lanzoni, Loretta Bontempi, Andrea Venturoli, Annalisa Rasi, Nadia Cavallari (autrice anche della poesia ‘Tempi passati’, che descrive una delle due opere presentate), Dario Donegà (autore anche di brevi versi descrittivi della propria formella di terracotta patinata), Maria Grazia Fortini, Emanuela Razzini, Franca Menegatti, Antonio Zollino, Cesare Carrieri, Pietro Regnani, Maura Berti, Gilberto Palestrina e Paola Braglia Scarpa.

L’esposizione si concluderà il 24 marzo ed è visitabile tutti i giorni dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30, tranne il pomeriggio del giovedì e la domenica mattina. Parallelamente, sono sempre aperte le iscrizioni per le attività dei laboratori di pittura e scultura all’Accademia d’Arte San Nicolò, nell’omonima piazzetta.