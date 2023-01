Appalti pubblici, un albo digitale dedicato agli operatori economici

"Una rivoluzione copernicana nell’ambito degli appalti": non nasconde la propria soddisfazione l’assessore ai lavori pubblici Andrea Maggi, che al fianco del commissario della Camera di Commercio Paolo Govoni e dei rappresentati delle associazioni di categoria ha presentato il nuovo elenco degli operatori economici per i lavori pubblici. Un albo digitale in cui dovranno iscriversi tutte le aziende intenzionate a candidarsi per le gare di appalto e gli affidamenti diretti del Comune, e che garantirà secondo Maggi una maggiore trasparenza, rapidità ed efficacia nell’assegnazione dei lavori pubblici alle aziende private. La ‘digitalizzazione’ dei profili delle aziende avrà infatti per l’assessore una serie di effetti positivi sia per il Comune che per le stesse ditte: "È uno strumento che ci garantisce trasparenza negli affidamenti, e allo stesso tempo valorizza gli operatori di fiducia e che hanno dimostrato la propria affidabilità".

La possibilità di digitalizzare gli elenchi delle imprese che partecipano agli appalti del resto era stata già predisposta a livello nazionale nel 2006, attraverso un decreto legislativo, ma solo 10 anni dopo, e dopo un nuovo e più stringente decreto, ha iniziato ad affermarsi in vari Comuni italiani. "È una grande soddisfazione perchè si trattava di uno dei primissimi obiettivi della mia delega", afferma Maggi, che vede l’introduzione dell’albo quanto più indispensabile alla luce dell’ingente mole di investimenti in arrivo quest’anno: "Il piano di lavori pubblici, grazie ai fondi Pnrr, sarà vicino ai 100 milioni di euro, quindi è importante riuscire a velocizzare e semplificare le procedure per le imprese per riuscire a rispettare le scadenze". Secondo Francesco Paparella, dirigente comunale per gli affari istituzionali, un ulteriore vantaggio sarà garantito dalla piattaforma digitale scelta, ampiamente diffusa tra le pubbliche amministrazioni italiane e che consente di condividere storia e dati delle aziende che vogliono partecipare alle gare pubbliche. A promuovere l’idea è anche il commissario della Camera di Commercio, che sottolinea i vantaggi dal punto di vista della trasparenza e della velocizzazione delle procedure: "Nel mondo dell’impresa troppe risorse e ore di lavoro vengono distolte dall’attività economica per andare sulla burocrazia. Ed è molto importante la valorizzazione degli operatori economici più affidabili: nel nostro territorio abbiamo visto in troppi casi dei comportamenti poco corretti in occasione di appalti pubblici, mentre ci sono molti operatori di eccellenza che a volte sono ancora sconosciuti, anche per l’assenza di un canale di contatto con la pubblica amministrazione". Un apprezzamento condiviso anche dai rappresentanti di Confartigianato, Cna, Ance, Confcooperative e Lega Coop: "Una buona notizia per le imprese - afferma Paolo Mazzini di Cna -. La normativa non è nuova, e ci eravamo sempre chiesti come mai non venisse messa in atto: il mondo degli appalti aveva bisogno di un approccio piú metodico".

Ruggero Veronese