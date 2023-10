Appalti, stangata dal Tar. Ditta ’lima’ la manodopera. I giudici annullano la gara

Un’azienda lima al ribasso il costo del lavoro perché la sua offerta risulti la migliore e aggiudicarsi l’appalto, ma il Tribunale amministrativo dell’Emilia-Romagna la stanga, accogliendo il ricorso dell’azienda giunta seconda. Gara gestita da IntercentEr nell’ambito dell’assegnazione dell’incarico di facchinaggio e trasloco per le amministrazioni pubbliche in provincia di Ferrara, per tre anni. Al momento dell’apertura delle offerte, viene notata e corretto in corso d’opera l’eccessivo ribasso della voce ’costi manodopera’, che rappresentano peraltro il 90 per cento dei costi complessivi. Una modifica fatta a procedura d’appalto in corso, appunto, secondo quanto sottolineato dai giudici della seconda sezione del Tar Bologna, ma accolta senza batter ciglio da chi aveva messo a bando il servizio. A questo punto, dopo il ricorso presentato dalla seconda classificata, il Tar ha annullato tutto. Al bando avevano partecipato diverse imprese, tra cui il Consorzio nazionale servizi (Cns), arrivato primo, e Coopservice, giunta seconda. Proprio la cooperativa ha impugnato l’esito dell’appalto per violazione e falsa applicazione della legge e del contratto nazionale di lavoro, chiedendo la sospensione e l’annullamento della procedura. Un giudizio peraltro sollecitato al Tar più volte, dal momento che IntercentER aveva manifestato comunque l’intenzione di stipulare il contratto senza attendere il giudizio. In sede di verifica dell’offerta, si legge nella sentenza del Tar Emilia-Romagna, Cns ha modificato "in maniera significativa" il costo della manodopera, ribassandolo di 187mila euro (il 4,2% in meno). IntercentER, dal canto suo, "pur riconoscendo che si tratta di una modifica sostanziale dell’offerta economica", anziché escludere l’azienda, ha accettato la modifica. Secondo Coopservice, però, "poiché la manodopera rappresenta il 90% del valore dell’offerta, si è trattato di un’inammissibile rettifica in corso di gara di un elemento essenziale dell’offerta". E i giudici gli hanno dato ragione, sottolineando infine che sulla manodopera, in caso di "costi medi orari inferiori alle tabelle devono essere fornite opportine giustificazioni". Che in questo caso mancavano.

Cristina Rufini