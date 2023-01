"Appalto e licenziamento". Argeco, gli operai incrociano le braccia

Monta la protesta all’ "Argeco", azienda di Argenta che in zona industriale Sant’Antonio ricicla materiale plastico. Oggi le maestranze incrociano le braccia, aderendo ad uno sciopero indetto dal sindacato Cobas di Bologna. Che in un comunicato stampa spiega il perché del sit-in organizzato davanti ai cancelli della fabbrica. "A seguito del cambio di appalto ed il licenziamento ingiustificato e illegittimo del delegato sindacale – si legge nella nota – il personale della cooperativa operante sull’impianto si asterrà dal lavoro per l’intera giornata". L’iniziativa, continua il documento "è dovuta all’assenza di risposte chiare alle nostre richieste. Ed anche a fronte della mancanza di chiarezza; ed al discutibile (per usare un eufemismo) comportamento della cooperativa uscente dall’appalto, nonché dell’ Argeco stessa che gestisce lo stabilimento di Via Copernico. E’ nostra intenzione agire affinchè si possa chiarire la situazione; e che l’attività lavorativa con la cooperativa subentrante possa iniziare nel miglior modo possibile e nel rispetto dei diritti dei dipendenti. Ricomporre la vertenza e scongiurare ulteriori iniziative di mobilitazione, che in assenza di sostanziali novità saranno messe in campo, è semplicissimo: si tratta solo di aprire gli opportuni tavoli negoziali in maniera corretta e ritirare ogni licenziamento previsto".

n. m.