Appalto per il verde, tutti assolti

Tutti assolti per il presunto appalto truccato sul verde pubblico del Comune di Forlì. Davanti alla terza sezione penale della Corte d’Appello sono cadute le accuse per Giovanni Morelli, professionista ferrarese difeso dall’avvocato Andrea Marzola, per l’ex vicesindaco romagnolo Veronica Zanetti e per l’ex segretario comunale forlivese Vittorio Severi. L’inchiesta era partita nel 2016 con un esposto di Mario Peruzzini, capogruppo della lista di maggioranza ’Noi con Drei’. In primo grado tutti e tre furono condannati a sei mesi di reclusione per turbativa d’asta. "Sono soddisfatto – ha commentato l’avvocato Marzola –. La corte ha restituito a tutti e tre la dignità".