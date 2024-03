Appartamenti a peso d’oro: anche mille euro d’affitto. "Un’ondata di studenti"

Ferrara, 7 marzo 2024 – Oltre la soglia , più di mille euro per un appartamento. Che sarà pure a due passi da piazza Ariostea, che magari paga anche papà. Ma quella cifra pesa come una tagliola sul profitto di uno studente che, al primo esame mancato, rischia di dover dire addio agli anni tra i libri lontano da casa. Costano cari gli appartamenti in città, soprattutto in centro. Una bolla che ha drogato il mercato immobiliare sulla spinta di un esercito di 30mila studenti universitari.

Davide Fratini è al timone dell’agenzia immobiliare Master Casa, in via Garibaldi. Un osservatorio sul mondo del mattone. Non usa mezzi termini: "Non ci sono appartamenti, non faccio in tempo a mettere sul sito una casa in affitto che mi trovo la fila, devo togliere l’annuncio dopo poche ore. Una follia, abbiamo liste d’attesa formate da studenti". E i prezzi lievitano, in tre anni gli affitti sulla spinta della popolazione studentesca sono saliti tra il 10 e il 15%.

"Un bel salto – riprende –. Ad essere ferma è la compravendita. I prezzi sono rimasti quelli di anni fa. Ogni tanto i genitori di ragazzi che vengono qui a studiare magari comprano la casa per i figli, in genere si tratta di immobili sui 100mila euro. Diventa un piccolo investimento, un ponte per consolidare la presenza sulla città di Ferrara. Si tratta di ragazzi che studiano qui e che qui trovano la fidanzata, poi il lavoro. Vogliono mettere su famiglia in città".

Che il mercato sia drogato lo attesta anche un numero in particolare, quello del costo del posto letto. In genere oscilla sui 250 euro, ma c’è chi ’investe’ sulla presenza degli studenti. Si arriva a toccare anche 400 euro per un posto letto in un appartamento insieme ad altri ragazzi.

Massimo Vitali, Domus Immobiliare agenzia nata nel 1989, mette in luce anche un altro fattore che concorre a creare turbolenze al mercato. "Il numero delle strutture, delle case è ormai quello – precisa –, ma a gravare sulla situazione è l’ondata tra settembre e ottobre. In quel periodo gli studenti cercano casa, la domanda lievita in maniera esponenziale. Ed è chiaro che ci sono persone pronte ad approfittare di questa domanda così forte. C’è chi specula sulla presenza di questi ragazzi. E’ un fenomeno grave, un comportamento sbagliato messo in atto da privati che a volte finiscono per affittare topaie. Si crea così un mercato parallelo che danneggia il nostro settore, chi segue questa strada rischia grosso. Rivolgersi a noi invece rappresenta una garanzia, una tutela".

Roberto Marzola inizia a fare l’agente immobiliare nel 1984, quando prende in gestione Progetto Casa, di cui è titolare. L’aveva fondata l’anno precedente il padre, una tradizione di famiglia che la figlia Carlotta porta avanti. Anche lui accende i riflettori sui tempi. "Gli studenti dovrebbero iniziare a cercare un alloggio prima, non all’ultimo minuto. Certo le matricole hanno più difficoltà perché devono aspettare magari i risultati del test d’ingresso. Ma una domanda più spalmata nel corso dell’anno eviterebbe picchi nei prezzi. Ci sono poi contratti concordati, tra proprietari e inquilini. Si riescono a fissare così affitti un po’ più bassi. Noi stessi facciamo presente ai proprietari di immobili vuoti questa opportunità, l’affitto può rappresentare una rendita, l’immobile vuoto può diventare un investimento".