"Appartamenti in via Alighieri ideali per gli studenti"

Perché non prendere in gestione gli appartamenti sfitti di via Dante Alighieri e adibirli ad alloggi per studenti universitari? E’ la proposta del capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato, partendo dall’ultimo episodio di cronaca: la protesta degli studenti che hanno letteralmente piantato le tende in segno di protesta a Milano. "Gli studenti hanno ragione – sostiene il leader portuense di Fratelli d’Italia –, il caro affitti è un problema vero e questo va riconosciuto senza strumentalizzazioni, né facendolo sfociare in sterile dibattito politico, ma va affrontato con serietà e lungimiranza. Per questo pensiamo che anche amministrazioni come la nostra debbano mettere in cantiere progetti importanti per dare risposta a questa problematica. Il ministro all’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha annunciato la realizzazione di 70 mila posti letto entro il 2026, ma non saranno sufficienti, considerato che in Italia ne servirebbero almeno 130 mila. Da parte dei sindaci delle grandi città si propone di riconvertire ex conventi e caserme, come già si è fatto ad esempio a Cremona o a Modena, ma un’altra soluzione per accogliere gli studenti sarebbe quella di utilizzare gli appartamenti sfitti dei privati che non vengono messi sul mercato e in questa direzione le iniziative sono innumerevoli. La Regione Lombardia sta pensando di coinvolgere istituti bancari, fondazioni, proprietari di immobili per dare risposte agli studenti". Di qui la proposta: "Perché allora come amministrazione, come già stanno facendo altri Comuni, non valutare la possibilità di prendere i gestione gli appartamenti sfitti come esempio l’immobile sfitto di via Dante Alighieri, destinato a divenire un buco nero in pieno centro se non utilizzato, e prevedere affitti calmierati? Si potrebbe così garantire un incontro sostenibile tra domanda e offerta, dando anche alla proprietà la garanzia che può offrire un ente pubblico; si otterrebbero così due risultati importantissimi: dare risposta alle necessità degli studenti, i quali potrebbero raggiugere i propri atenei in tempi brevi, tenuto conto dei collegamenti viari e anche ferroviari che Portomaggiore può garantire, vista la posizione baricentrica che riveste nei confronti delle diverse città sedi universitarie, e dall’altra parte recuperare un immobile in pieno centro a rischio degrado". Franco Vanini