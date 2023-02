Appello dalle rive dimenticate

Mario

Bovenzi

D’acqua che correva imponente, un luogo dove si raccoglievano le voci della gente dei paesi che toccava, campanili e identità. Che la scorsa estate era diventato un canalone tra le terre e le secche emerse, chiuso tra due sponde sempre più vicine. Affiorano ancora i ricordi, una volta – dicono entrambi – c’erano pure gli storioni, la pesca una ricchezza. Adesso è ancora lì, senza quella forza che tanti anni fa – era novembre del 1951 – l’ha trasformato in un gigante, un incubo che ha devastato la pianura padana. Anche Alessandro Bratti, segretario generale dell’Autorità distrettuale del Fiume Po-Mite, e Stefano Calderoni, presidente del Consorzio Bonifica di Ferrara e vicepresidente dell’Anbi (Associazione nazionale dei consorzi), dicono di fare presto. Gli assi, le carte giuste per emergere da questa situazione che ormai è diventata cronica – secca record, minimi storici, siccità ormai una costante non solo dell’estate – loro le hanno. Si chiamano piano laghetti, la futuristica barriera contro il cuneo salino, il riciclo d’acqua – sperimentato con successo lo scorso anno proprio dal consorzio bonifica di Ferrara –, irrigazione a goccia. Tanti progetti, tante idee che come entrambi sottolineano hanno bisogno sì di finanziamenti ma soprattutto di qualcuno – leggasi Roma – che finalmente decida. Che si chiami cabina di regia, tavolo di coordinamento, governo. Alla fine poco importa. In gioco c’è il futuro certo del più grande corso d’acqua d’Italia, ma anche di un’economia, di una vallata dove ha preso forza una delle più ricche agricolture del Paese, con il pomodoro rosso del Mezzano, le pere doc, verdure in una riscoperta di freschezza e vivai. Il Po non è solo acqua è un mondo che scorre, ormai troppo piano.