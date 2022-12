Appello dei titolari delle discoteche "Vanno evitate le feste abusive"

Mancano pochi giorni a capodanno e scatta l’allarme feste abusive. I gestori di discoteche emiliano-romagnole sono già sul piede di guerra per la concorrenza sleale che rischia di danneggiarli. "Manca ormai pochissimo al capodanno, la serata clou per discoteche e locali da ballo, una serata di vitale importanza per fare quadrare i conti dell’anno grazie ad affluenze considerevoli in tutti i locali dell’Emilia Romagna". "Ciò però diventa impossibile – dice Gianni Indino, presidente del Silb-Fipe Confcommercio dell’Emilia Romagna – nel momento in cui gli allarmi e i gridi di dolore del comparto che giungono da ogni parte della nostra Regione, da Piacenza a Ferrara, a Modena a Rimini, vengono ignorati. Il problema per i gestori dei locali “è uno solo: il proliferare di serate con ballo abusivo che si stanno preparando ad essere vissute tra l’indifferenza generale". All’appello di Indino si associa anche Michele Moretti, presidente provinciale e vice presidente nazionale del sindacato dei locali da ballo che fa capo a Confcommercio. "Conviviamo da anni con l’abusivismo – spiega Moretti – ed è una piaga che va combattuta in tutti i modi. Soprattutto perché sembra quasi che, rispetto ad altre forme di abusivismo, quella legata ai locali da ballo sembra essere in una certa misura ’tollerata’ dal comune sentire. E invece è un fenomeno che danneggia pesantemente un segmento importante dell’economia della Provincia". Quest’anno però, differentemente da altri anni e da altre zone, nel ferrarese pare che il fenomeno si sia attenuato. "Non ho contezza – prosegue Moretti – di particolari eventi abusivi, organizzati nel nostro territorio. Ma occorrerà fare molta attenzione in particolare ai minorenni". Sì, perché in quasi tutti i locali da ballo della Provincia verrà inibito l’accesso ai ragazzi minori di diciotto anni. Come succede da (quasi) sempre, a ben guardare. Questo però, ha un pericoloso risvolto della medaglia. "Spesso – così il presidente Silb-Confcommercio – accade che i ragazzi minorenni si organizzino e realizzino eventi tra coetanei. Finché si tratta di una festa privata, con una platea di trenta persone al massimo, grossi problemi non ce ne sono. Se invece, ad esempio, con l’avallo dei genitori i ragazzi affittano un capannone nel quale invitano un centinaio ( o più) di altre persone, ecco che invece la situazione che si va a creare diventa decisamente problematica". Fermo restando che quella di Capodanno, al pari di Halloween e Ferragosto (per i locali che hanno anche la parte estiva) "rappresenta una delle serate più remunerative e sulle quali i gestori fanno i conti per comporre il bilancio".

La platea. Chi, oggi, sceglie la discoteca come soluzione di serata per passare San Silvestro? "Partiamo col dire – scandisce Moretti – che, negli anni, la platea di frequentatori di discoteche l’ultima notte dell’anno, si è assottigliata. Specie perché molte discoteche, anche per un discorso legato alla convenienza economica, hanno deciso di rinunciare all’erogazione del ’cenone’, limitandosi al dopo-cena. Secondariamente, sono cambiate le abitudini. Adesso mi sento di dire che la stragrande maggioranza di persone che a San Silvestro sceglie la discoteca ha un’età compresa tra i diciotto e i trent’anni. Oltre, è davvero difficile".

Federico Di Bisceglie