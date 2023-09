Appello di Pettazzoni: "Battaglia di tutti"

Il pronto soccorso vola, mentre il punto nascite resta al palo. Duecento parti all‘anno non bastano e la proroga della sospensione del punto nascite, fissata a dicembre, sembra avere tutti gli elementi per proseguire. E‘ la sintesi dell‘audizione che mercoledì sera, a palazzo del Governatore, ha visto sui tavoli del consiglio comunale il susseguirsi delle voci dei vertici della sanità, supportate dai dati dei primari dei reparti dell‘ospedale Santissima Annunziata di Cento, tra le domande incalzanti dei capigruppo di opposizione e il tentativo di mediazione messo in atto dal sindaco Edoardo Accorsi. "Questa è la battaglia della città di Cento, di tutti noi e non solo – aveva premesso Marco Pettazzoni, presidente della commissione ospedale -. E‘ la difesa della nostra struttura ospedaliera". "Bene le battaglie ma attenzione a non ottenere l‘effetto opposto – ha rimarcato il direttore sanitario dell‘Ausl Emanuele Ciotti -. Bisogna valorizzare l‘innovazione che stiamo dando all‘ospedale di Cento e non mettere in cattiva luce con continue polemiche che confondono l‘opinione pubblica". Dati di servizi, prestazioni, eccellenze da tutti i primari, e tra le tante una considerazione: . Dal sindaco la spiegazioni delle ragioni che l‘hanno portato al voto favorevole al bilancio in conferenza territoriale socio sanitaria: "Pur consapevoli della grave situazione, il nostro è stato un voto di responsabilità. Dettata dal fatto che all‘interno di quei bilanci ci sono tutte quelle risorse economiche per quei servizi che vengono garantiti".

Claudia Fortini