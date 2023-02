Altri ferraresi si vanno

ad aggiungere all’appello rivolto all’Amministrazione penitenziaria, al Ministro della Giustizia e al Governo perché "escano dall’indifferenza in cui si sono attestati in questi mesi nei confronti della protesta di Cospito e facciano un gesto di umanità e di coraggio".

Ad oggi sono tredici i firmatari estensi – oltre 5mila in tutta Italia – del documento lanciato il 7 gennaio. Tra loro ci sono pensionati, insegnanti, uno psichiatra, un esponente del Partito di Rifondazione Comunista, un operatore cinofilo, impiegati. Un appello contro il 41bis in cui è detenuto, dallo scorso ottobre, il leader della Fai Cospito, in sciopero della fame ormai da più di 100 giorni. Sciopero che l’anarchico, trasferito nel carcere di Opera da una settimana, non sembra voler interrompere.